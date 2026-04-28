ندوة للتوعية بخطر إنفلونزا الطيور في البصرة - social

مسؤولون ومختصون بشأن إنفلونزا الطيور: العدوى تنتقل عبر الاحتكاك بالطيور المصابة وخطرها على الإنسان محدود.



خلصت ندوة توعوية نظمها المستشفى البيطري في إلى أن الوقاية من إنفلونزا الطيور تتطلب وعيا والتزاما بالإرشادات للحد من انتشارها وحماية الثروة الحيوانية. وقال مسؤولون ومختصون لمراسلة إن العدوى تنتقل عبر الاحتكاك بالطيور المصابة، مؤكدين أن خطرها على الإنسان محدود لكنه يستدعي الحذر.. التفاصيل في التقرير اعلاه.