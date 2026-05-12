شركة سيارات تقاضي صحفيا في بغداد.. فيديو

السلطات احتجزت سالم الشيخ على خلفية دعوى من شركة جيتور الصينية.

في تطور مثير.. أوقفت السلطات الأمنية في صحفيا عراقيا على خلفية دعوى قضائية أقامتها إحدى شركات السيارات إثر تقريرٍ تناول شكاوى المستهلكين.. ويؤكد صحفيون أن هذه الحادثة تضع السلطات أمام مسؤولية الفصل بين حق الشركات في حماية علامتها التجارية، وبين الواجب المهني للصحافة في كشف القصور الخدمي وحماية حقوق المواطن.. المزيد في التقرير اعلاه.