مخازن صلاح الدين عاجزة عن استيعاب كميات الحنطة

اذ يتوقعُ المزارعون ان يحتلَ الانتاجُ هذا العامَ المرتبةَ الثانيةَ على مستوى العراقِ مستفيدا من وفرةِ المياهِ والدعمِ الحكومي المتواصلِ بالتزامنِ مع عملياتِ الحصادِ ونقلِ المحصولِ الى السايلواتِ في مختلفِ مناطقِورغمَ المؤشراتِ الايجابيةِ دعا عددٌ من الفلاحين والسائقين الى ضرورةِ انسيابيةِ حركةِ التفريغِ داخل السايلواتِ وتقليلِ فتراتِ الانتظارِ بما يسهمُ في تسريعِ تسويقِ المحصولِ وتخفيفِ الاعباءِ عن المزارعين.وسجلت صلاحُ الدين الموسمَ الماضي انتاجا تجاوز نصفَ مليونِ طنٍ من الحنطةِ ما يعكسُ مكانتَها كاحدى ابرزِ المحافظاتِ في .