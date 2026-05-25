طرق متهالكة ومشاريع متلكئة وتذبذب في الكهرباء... احياء بلا خدمات جنوبي صلاح الدين!

قائممقام بلد: عدم اطلاق الموازنة عطل مشاريع الطرق والمجاري والخدمات البلدية







تفتقرُ أحياءُ باب والأمير والعبور وحي الحسينِ في قضاءِ بلد جنوبي إلى أبسط الخدمات الأساسيةِ إذ يواجهُ سكانُها طرقا متهالكة ً ومشاريعَ مجارٍ متلكئة ً وتذبذبا مستمرا في التيارِ الكهربائي فضلا عن تراجعِ أعمالِ النظافةِ والخدماتِ البلدية. وقالَ قائممقامُ القضاءِ لمراسلِ إن تأخرَ تنفيذِ مشاريعِ التطويرِ يعودُ إلى عدمِ إطلاقِ موازنةِ العامِ الحالي في وقتٍ تتصاعدُ فيه مطالبُ الأهالي بإنهاءِ سنوات الإهمالِ وتحسينِ الواقعِ الخدمي.