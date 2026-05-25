استنفار في البصرة لمواجهة الحمى النزفية... حملات موسعة مع اقتراب عيد الأضحى!

فرق البيطرة تكثف إجراءات الفحص الميداني داخل مناطق بيع المواشي والاضاحي













انطلقت في حملات ٌ توعوية ٌ ورقابية ٌ موسعة ٌ مع اقترابِ عيدِ الأضحى في محاولةٍ لاحتواءِ مخاطرِ الحمى النزفيةِ ومنعِ انتقالِها عبر أسواقِ المواشي والأضاحي. وقال مسؤولون لمراسلةِ إن الملاكاتِ البيطريةَ كثفت إجراءاتِ الفحصِ الميداني وحملاتِ التوعيةِ داخل مناطقِ بيعِ المواشي لرصدِ الحالاتِ المشتبهِ بها وضمانِ سلامةِ الأضاحي قبل طرحِها للمواطنين.