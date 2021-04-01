تويتر تغلق تطبيق البث المباشر... ما البديل؟

أغلقت شركة "تويتر" اليوم الخميس رسميا تطبيق البث المباشر "بيريسكوب" (Periscope)، مع نقل معظم وظائفه الرئيسية إلى "تويتر لايف" (Twitter Live).









وأزيل تطبيق "بيريسكوب" بالفعل من متاجر التطبيقات، وسيتم تعطيل وظائف التطبيق اليوم لأولئك الذين ما زالوا يستخدمونه. وكتبت الشركة عبر التطبيق نفسه اليوم: "وداعنا الأخير اليوم هو آخر يوم يتوفر فيه تطبيق بيريسكوب. نتركك مع امتناننا لجميع المبدعين والمشاهدين الذين جعلوا مجتمع بيريسكوب أكثر إشراقا. نأمل أن نراكم جميعا مباشرة على تويتر".وأزيل تطبيق "بيريسكوب" بالفعل من متاجر التطبيقات، وسيتم تعطيل وظائف التطبيق اليوم لأولئك الذين ما زالوا يستخدمونه.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf — Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021

ستستمر عمليات البث العامة في التوفر في إصدار الويب من بيريسكوب، والذي سيعمل كأرشيف للمحتوى المنشور على الخدمة.



وقررت الشركة التخلي عن هذا التطبيق المنفصل، لأن الميزات الرئيسية لـ بيريسكوب متاحة بالفعل في تطبيق تويتر، يمكن إجراء البث المباشر باستخدام تويتر لايف، ويمكن للعلامات التجارية البث المباشر من خلال "ميديا استوديو" منفصل.



أعلنت تويتر ، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن خططها لإغلاق بيريسكوب، مشيرة إلى زيادة تكاليف الصيانة.

في ذلك الوقت، قالت الشركة إن بيريسكوب كان في وضع خدمة "محفوف بالمخاطر"، وانخفض عدد المستخدمين بشكل كبير خلال العامين الماضيين.



يذكر أن تويتر اشترى بيريسكوب في عام 2015.