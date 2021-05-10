بعد حظر هاشتاغ "#الأقصى" انستغرام يعتذر ويوضّح! (صور)

وفي التّفاصيل، فأثارت هذه الخطوة غضب الملايين حول العالم وبخاصةٍ في العالم العربي واعتبر المستخدمون أنّ خطوة انستغرام هذه تنتهك حرية التعبير على الموقع وتحجب الأصوات المطالبة بالعدالة والمساواة.وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر تويتر قائلةً:" يواجه بعض الأشخاص مشكلات في تحميل القصص وعرضها، وهذه مشكلة تقنية عالمية واسعة الانتشار، ولا تتعلق بأي موضوع معين، ونحن نعمل على حلها الآن. وسنقدم تحديثًا في أقرب وقت ممكن".وأضاف البيان أنّ المشاكل التقنية بدأت في كولومبيا أولاً، ثم في الولايات المتحدة وكندا، قبل أن تصل إلى القدس. وتتلخص هذه الأعطال الفنية باختفاء المحتوى المنشور عن الموقع، والمحتوى المُعاد نشره بالأخص." وشددت الشركة على دعمها للأشخاص الّذين يستخدمون المنصة للتوعية.واعتذر الموقع بخاصة من أولئك الموجودين في كولومبيا والقدس الشرقية الذين شعروا أن هذا كان قمعًا متعمدًا لأصواتهم وقصصهم وأكّدت الشركة أنّ هذه ليست نيّتها. وقال البيان إنّ المشكلة قد حُلّت بعدما أثرت على العديد من القصص التي تحتوي على منشورات أعيد مشاركتها وتم إنشاؤها في اليومين الأخيرين.