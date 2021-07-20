"سناب شات" تعلن عن ميزة جديدة

أعلنت شركة سناب شات Snapchat عن ميزة جديدة تسمى بيتموجي ثلاثي الأبعاد 3D Bitmoji ، وهي تسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على الصور الرمزية الافتراضية.

تخطط سناب شات لطرح الميزة للجمهور هذا الأسبوع، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء نسخة ثلاثية الأبعاد من البيتموجي لملفهم الشخصي على سناب شات وملف تعريف الصداقة على التطبيق.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن البيتموجي هي الصور الرمزية المتحركة التي ينشئها مستخدمو سناب شات لتمثيل أنفسهم على منصة التواصل الاجتماعي، ولكن في السابق كانت ثنائية الأبعاد فقط.

هذا وتتضمن خاصية البيتموجي ثلاثي الأبعاد حوالي 1200 تركيبة محتملة من أوضاع الجسم وتعبيرات الوجه والإيماءات والخلفيات للمستخدمين، لمنحهم فرصة اكبر لتخصيص وجودهم الرقمي، والتعبير عن شخصياتهم كما يحلو لهم.

وبحسب شركة سناب شات، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص البيتموجي يوميا، وأكثر من 300 مليون شهريا.

وقالت الشركة: ”من علامات السلام وأيدي الصلاة، إلى الشواطئ ذات المناظر الخلابة وخلفيات الحيوانات العصرية المطبوعة، يمكن الآن لمستخدمي سناب شات ابتكار بيتموجي ثلاثي الأبعاد يناسب مزاجهم“.

وأضافت: ”باستخدام الإمكانات الثلاثية الأبعاد بجودة Pixar، سيشهد مستخدمو سناب شات تحسنا واضحا في تفاصيل صورهم الشخصية المخصصة، بدءا من نسيج الملابس والزينة إلى ملصقات الأزياء والاكسسوارات المختلفة“.

وتعتبر بيتموجي سناب شات طريقة ممتعة وجذابة يستخدمها عملاء سناب شات لتقديم أنفسهم على المنصة.

ويعتقد ”با بلاك ستوك“، الرئيس التنفيذي لشركة بيتموجي، أن بعض المستخدمين لا يشعرون بالراحة عند وضع صورهم على ملفات التعريف، ولذلك يمكنهم استخدام البيتموجي كنوع من الهوية الرقمية والتعبير عن الذات والشخصية.

هذا وتم إنشاء تطبيق بيتموجي في عام 2007 كموقع إلكتروني يسمى Bitstrips، وذلك قبل أن تستحوذ عليه شركة سناب شات في مارس 2016 مقابل حوالي 100 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين تعمل الشركة على تطوير الخاصية وإضافة مميزات جديدة كل عام، فعلى سبيل المثال، في العام الماضي، أطلق سناب شات قناة تلفزيونية تسمى Bitmoji TV، تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تعرض البيتموجي الخاص بهم مع أصدقائهم وحتى المشاهير.