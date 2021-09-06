واتسآب يتوقف عن العمل في 43 هاتفا ذكيا بدءا من تشرين الثاني

وأشار "واتسآب" إلى أنه سيكون غير صالحها للعمل على الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم، من "أندرويد أو إس 4.1" و"آي أو إس 10" و"كاي أو إس 2.5.1"، وذلك بحسب قسم الأسئلة الشائعة الخاصة به.وأوضح "واتسآب" أنه لن يوفر دعما لكل هذه الهواتف، وستكون غير متوافقة معه.الهواتف الذكية التي سيتوقف "واتسآب" عن العمل عليها في تشرين الثاني 2021"أبل"الجيل الأول من هواتف "آيفون إس إي" و"آيفون إس 6" و"آيفون إس 6 بلس"."سامسونغ""غلاكسي ترند لايت""غلاكسي ترند 2""غلاكسي إس 3""غلاكسي إس 3 ميني""غلاكسي إكس كوفر 2""غلاكسي كور""غلاكسي إيس 2""إل جي""لوسيد 2""أوبتيماس إف 7، أوبتيماس إل 3 2 ديوال، أوبتيماس إف 5، أوبتيماس إل 5 2، أوبتيماس إل 5، أوبتيماس إل 5 ديوال، أوبتيماس إل 3 2، أوبتيماس إل 7، أوبتيماس إل 7 2 ديوال، أوبتيماس إل 7 2، أوبتيماس إف 6، إناكت، أوبتيماس إل 4 2 ديوال، أوبتيماس إف 3، أوبتيماس إل 4 2، أوبتيماس نايترو إتش دي، أوبتيماس إف 3 كيو"."زد تي إي""غراند إس فليكس""في 956""غراند إكس كواد في 987""غراند ميمو""هواوي""أسيند جي 740""أسيند ميت""أسيند دي كواد إكس إل""أسيند دي 1 كواد إكس إل""أسيند بي 1 إس"إسيند دي 2""سوني""إكسبيريا ميرو""إكسبيريا نيو إل""إكسبيرا آرك إس"طرازات أخرى"ألكاتيل وان تاتش إيفو 7"إتش تي سي ديزاير 500""لينوفو إيه 820"وفي حال أن كان هاتفك واحدا من الهواتف المذكورة القائمة السابقة، فيجب شراء طراز أحدث يحتوي على نظام تشغيل يدعمه تطبيق "واتسآب"، أو استخدام تطبيق مراسلة آخر.وكان "واتسآب" أعلن رسميا إتاحة نقل سجل الدردشات من هاتف "آيفون" إلى هاتف "سامسونغ"، باتباع خطوات محددة.