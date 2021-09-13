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"واتساب" يطلق قريبا ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية.. اليكم التفاصيل

تكنولوجيا

2021-09-13 | 06:35
"واتساب" يطلق قريبا ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية.. اليكم التفاصيل
1,547 مشاهدة

يعمل تطبيق المحادثات الأشهر ”واتساب“ على تطوير ميزة ”ترانسكرايب“ والتي تعني نسخ الكلام الموجود بالرسائل الصوتية بشكل تلقائي، وتحويله إلى ملفات نصية؛ تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.

وبحسب موقع WABetaInfo المعني بشؤون التكنولوجيا، فإن تطبيق واتساب يهدف من وراء إطلاق تلك الميزة، إلى جعل الوصول للرسائل الصوتية أكثر سهولة وملاءمة للمستخدمين.

وأوضح الموقع التقني، أن الرسائل الصوتية قد تكون مناسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في الكتابة، لكنها قد تكون مزعجة بعض الشيء للآخرين، لا سيما إذا كانوا في اجتماع أو في مكان عام، لأنها تحتاج لإضافة سماعة.

وستقوم الميزة الجديدة -وهي قيد التطوير حاليًا- بنسخ محتوى الرسائل الصوتية المرسلة من قبل مستخدمين آخرين، إلى محتوي نصي، عبر تقنية التعرف على الكلام.

وقال الموقع، إن هذه الميزة ستكون اختيارية، وستتطلب إذنًا خاصًا من الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس (iOS).

وأشار الموقع إلى أن الإشعار التالي، سيظهر عندما يحاول المستخدم الوصول إلى الميزة لأول مرة ”يرغب تطبيق واتساب في الوصول إلى خاصية التعرف على الكلام“.

ولفت الموقع المعني بشؤون التكنولوجيا، إلى أنه بمجرد منح الإذن المطلوب، سيتم نقلك لتجربة الخدمة الجديدة.

وبحسب “ WABetaInfo“ فإن بيانات المحادثات الصوتية من هذا التطبيق، تنتقل إلى Apple لمعالجة طلباتك، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستساعد أيضًا، Apple على تحسين تقنية التعرف على الكلام.

ويلاحظ WABetainfo أنه سيتم حفظ النسخ الصوتية محليًا، على جهاز المستخدم بدلًا من خوادم WhatsApp أو Facebook.

وأوضح الموقع، أن ميزة نسخ الرسائل الصوتية قيد التطوير حاليًا، لإصدار واتساب iOS، وستكون متاحة للتجربة في الإصدارات التجريبية المستقبلية.

حتى الآن، لا يوجد دليل على تطوير ميزة مماثلة، لإصدار أندرويد (Android). ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يترك تطبيق واتساب نظام أندرويد بدون تلك الميزة المهمة.

وإلي جانب ميزة ترانسكرايب، يعمل تطبيق واتساب حاليًا، على تطوير عدد من المزايا الخصائص الأخرى، على سبيل المثال تمكين المستخدمين من نقل المحادثات من (Android) إلى (iOS)، إضافة إلي خيار جديد، يتيح لك إخفاء ”آخر ظهور لك“ من جهات اتصال محددة.
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