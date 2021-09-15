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تطبيق فايبر يطلق خاصية استخدام الفلاتر في العراق

تكنولوجيا

2021-09-15 | 02:55
تطبيق فايبر يطلق خاصية استخدام الفلاتر في العراق
المصدر:
السومرية
185 مشاهدة

أعلن تطبيق فايبر المملوك لشركة راكوتين اليابانية واحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن إطلاق خاصية استخدام فلاتر الواقع المعزز (AR) في العراق. يأتي إطلاق هذه الخاصية من خلال عقد شراكة مع شركة Snap (سناب شات). تتيح هذه الشراكة استخدام أدوات مطورة من قبل شركة Snap (سناب شات) بما في ذلك Camera Kit و Creative Kit و Bitmoji بالإضافة إلى توفير صور Bitmoji في تطبيق فايبر.

تم إطلاق هذه الخاصية الجديدة وذلك لإضافة المزيد من المتعة للتواصل بين المستخدمين وجعل الدردشات أكثر تشويقا. تتيح الفلاتر فرصة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم بسهولة وسلاسة أكبر خلال الدردشات. تعد تقنية الواقع المعزز طفرة هائلة في عالم الاتصالات حيث تتفاعل الفلاتر المدعمة بتقنية الواقع المعزز مع حركات الوجه؛ يمكنك أن تبتسم أو تغمز وسيقوم الفلتر بتكرار حركات وجهك مضيفًا لمسة إبداعية للحركة والتجربة بصورة عامة. ميزة استخدام الفلاتر الآن متاحة على نظامي iOS و Android.
شريط الفلاتر والذي يبرز عند فتح الكاميرا على تطبيق فايبر يقدم مجموعة رائعة ومتنوعة من الفلاتر ذات التأثيرات المختلفة مثل الفلاتر التجميلية وفلاتر الحيوانات والفضاء وغيرها الكثير من فلاتر الواقع المعزز. مع إطلاق الخاصية في العراق سيتم اتاحة فلاتر خاصة تعكس تراث وثقافة المستخدم العراقي والمناسبات الوطنية والدينية. سيتم إطلاق فلاتر خاصة بالألبسة التراثية وفلاتر لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم. كما سيتم طرح المزيد من الفلاتر الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
وفي تصريح لـ نادية العبيدي، مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فايبر قالت فيه "لقد تطور مجال الاتصالات بشكل هائل وأصبح الاتصال بين الأشخاص يجري عبر الإنترنت بشكل أساسي في جميع أنحاء العالم. ومع هذا التحول جاءت الحاجة إلى التعبير عن أنفسنا بشكل اقوى وأكثر ابداعا ويعد إطلاق خاصية الفلاتر على فايبر خطوة منطقية لتلبية احتياجات المستخدمين. إن توفير إمكانات الواقع المعزز لمستخدمينا في العراق وحول العالم لاستخدامها في الصور ومقاطع الفيديو سيثري المحادثات الشخصية ويحفز الإبداع في التعبير مما يساعد على التقارب بين الناس."

في المستقبل القريب، ستتمكن الشركات المهتمة في السوق العراقية والمؤسسات وغيرها من إطلاق فلاتر خاصة بها على تطبيق فايبر. يذكر أن نادي برشلونة ومنظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة هم من بين الأوائل الذين أطلقوا فلاتر خاصة بعلامتهم التجارية على تطبيق فايبر.

اضغط هنا لاستكشاف الفلاتر على فايبر -
https://vb.me/Media
عن راكوتين فايبر:
يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بعضّ النّظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانيّة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.
تطبيق فايبر هو جزء من شركة راكوتين، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وهو قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف التطبيق العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.

انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.
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