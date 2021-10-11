ميزة جديدة من واتساب تخص التسجيلات الصوتية!

وأضاف ان التطبيق الشهير بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.هذه ميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها.وكما يظهر الفيديو التوضيحي، بعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.