Benco هاتف ذكي بدون كاميرا و GPS

يأتي هاتف Benco V80s مع شاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 وحواف سميكة. جانب آخر غير عادي للهاتف هو أنه يحتوي على شاشة مسننة على الرغم من افتقاده للكاميرا الأمامية.يحتوي الجهاز على مجموعة شرائح Unisoc SC9863A ويمكن إقرانها بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت. يمكن توسيع مساحة تخزين الجهاز باستخدام بطاقة microSD.يعمل الجهاز بنظام Android 11 ويتميز بمستشعر بصمات الأصابع في الخلف كتدبير أمني إضافي. وهو يدعم نطاقات شبكات 2G و 3G و 4G ويحصل أيضًا على دعم لشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق. الجهاز متوفر بلونين هما الفضي و الازرق و لكن لم يتم الكشف عن سعره بعد. يمكننا أن نتوقع أن يكلف حوالي 100 دولار أمريكي أو أقل ، بالنظر إلى أن ورقة المواصفات الخاصة به تُشير إلى انه هاتف للمبتدئين.ليس من الواضح مدى الاختلاف الذي سيحدثه هاتف Benco V80s من حيث الخصوصية عن طريق حذف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والكاميرات. ومع ذلك ، اعتمادًا على سعره ، يمكن للجهاز أن يصنع جهازًا مساعدًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن خيار غير مكلف.