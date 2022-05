تويتر تختبر ميزة جديدة خاصة بـ"الإعجاب"

ويرى بعض خبراء التواصل الاجتماعي أن ميزة " Liked by Author "الجديدة من تويتر تشبه إلى حد كبير العلامة الخاصة بمنصة تيك توك، المعروفة باسم Liked by Creator، والتي تظهر بشكل مشابه عندما يُبدي منشئ مقطع الفيديو إعجابه بتعليق.في المقابل، يعتقد الخبراء، وفقاً للتقارير، أن ميزة تويتر الجديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين الذين سيعتبرونها "إلهاء أو إضافة غير ضرورية" لتغريدة قد تكون مزدحمة بالفعل، إلا أنهم أشاروا إلى أن البعض قد يراها إضافة مرحبا بها، خاصة إذا كانوا يرغبون في إظهار إعجاب مستخدم بارز بتغريداتهم، مثل الشخصيات العامة.أما عن أصحاب التغريدات أنفسهم، فقد تكون العلامة الجديدة في صالحهم إلى حد كبير، حيث يمكن استخدامها عندما يريدون إبراز بعض التعليقات عن غيرها دون الحاجة إلى الرد عليها مباشرة.وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار، بالإضافة إلى أنه من غير المعروف موعد إطلاقها عالمياً، أفادت التقارير أن العديد من المستخدمين من بلدان مختلفة ”يختبرون الميزة في الوقت الحالي“.والجدير بالذكر، أن عملاق التواصل الاجتماعي يواجه العديد من المشكلات على مختلف الأصعدة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عليه أواخر أبريل الماضي.وأعلنت الشركة أمس الأول، الخميس، مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية الاستحواذ.وأكدت متحدثة باسم المجموعة أن مسؤول الاستهلاك، كايفون بيكبور، ومسؤول المنتجات المدرة للدخل، بروس فالك، ”غادرا تويتر“.وقالت: "اعتباراً من هذا الأسبوع، نعلق غالبية التعيينات والتعويضات، باستثناء المناصب التجارية الحساسة"، مبينة أن الشركة "ستخفض التكاليف غير المتعلقة بالأجور لضمان مسؤوليتنا وفعاليتنا".