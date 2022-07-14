صورة داخل صورة... ميزة جديدة من "يوتيوب"

بدأ موقع يوتيوب بطرح دعم صورة داخل صورة لجميع مستخدمي iOS في الولايات المتحدة.
وتتيح هذه الميزة إغلاق تطبيق يوتيوب عند مشاهدة مقطع فيديو والاستمرار في عرض المحتوى في نافذة منبثقة صغيرة أثناء تشغيلهم تطبيقات أخرى على أجهزتهم.
لكنّ هذه الميزة متوفرة مجانًا فقط لسكان الولايات المتحّدة فيما المستخدمون خارجها ملزمون بالاشتراك المتميز للاسفادة منها.
وتتوفر ميزة "صورة داخل صورة" لغير المشتركين في الولايات المتحدة لمقاطع الفيديو غير الموسيقية ، ولن تكون متاحة للموسيقى إلا إذا كان لديك اشتراك مميز.
أمّا طريقة الاستفادة من هذه الميزة فبسيطة جدًّا. كل ما عليك فعله هو تحديد مقطع فيديو لمشاهدته في يوتيوب ثم الخروج من التطبيق عن طريق التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة. عندها، سينتقل الفيديو إلى مشغل صغير يمكن تحريكه حول الشاشة.