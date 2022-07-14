صورة داخل صورة... ميزة جديدة من "يوتيوب"

it's happening! ✨ picture-in-picture is slowly rolling out for YouTube on iPhone & iPad, & just like on Android, will be avail to:



Premium members globally &

non-Premium members in US (non-music only)



it’s been a long time coming 😌 all the details ➡️ https://t.co/mNbPWWE21n pic.twitter.com/ZeBY48KOhH — TeamYouTube (@TeamYouTube) July 11, 2022

وتتيح هذه الميزة إغلاق تطبيق يوتيوب عند مشاهدة مقطع فيديو والاستمرار في عرض المحتوى في نافذة منبثقة صغيرة أثناء تشغيلهم تطبيقات أخرى على أجهزتهم.لكنّ هذه الميزة متوفرة مجانًا فقط لسكان الولايات المتحّدة فيما المستخدمون خارجها ملزمون بالاشتراك المتميز للاسفادة منها.وتتوفر ميزة "صورة داخل صورة" لغير المشتركين في الولايات المتحدة لمقاطع الفيديو غير الموسيقية ، ولن تكون متاحة للموسيقى إلا إذا كان لديك اشتراك مميز.أمّا طريقة الاستفادة من هذه الميزة فبسيطة جدًّا. كل ما عليك فعله هو تحديد مقطع فيديو لمشاهدته في يوتيوب ثم الخروج من التطبيق عن طريق التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة. عندها، سينتقل الفيديو إلى مشغل صغير يمكن تحريكه حول الشاشة.