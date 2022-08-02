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منصة فايبر اليابانية في مقدمة مصادر الزيارات لمواقع النشر و صناع المحتوى العرب

تكنولوجيا

2022-08-02 | 03:25
Alsumaria Tv
منصة فايبر اليابانية في مقدمة مصادر الزيارات لمواقع النشر و صناع المحتوى العرب
المصدر:
فايبر
285 مشاهدة

يعتبر نشر وتوزيع المحتوى واحداً من أكبر التحديات التي تواجه مواقع النشر وصناع المحتوى في الشرق الأوسط، خاصةً مع التغيير المستمر لخوارزميات عرض المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي التي تؤدي في الغالب إلى انخفاض في نسب الوصول، ما يسبب إحباطاً لصناع المحتوى، ولكن صناع المحتوى وجدا في منصة فايبر Viber بديلاً قوياً وحلاً مناسباً للوصول المستمر إلى متابعيهم بأفضل شكل ممكن.

لماذا قنوات فايبر؟

تساعد مجتمعات فايبر مواقع النشر وصناع المحتوى على مشاركة جديدهم والوصول إلى متابعيهم بطريقةٍ هادئةٍ بعيداً عن زحام منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، حيث يمكن لأعضاء القنوات الوصول فوراً إلى جديد قنواتهم المفضلة وتصفح ما شاركوه على شكل شريط زمني يعرض المحتوى بطريقةٍ تساعد على استهلاك المحتوى، والتفاعل معه بسهولة ودون أي تعقيد.

وعلى عكس الانخفاض المستمر بنسب الوصول على المنشورات، والذي ينعكس سلباً على حركة الزيارات الواردة إلى مواقع النشر، يلاحظ صناع المحتوى ومديرو المواقع زيادة مستمرة بعدد الزيارات الواردة إليهم من منصة فايبر، وهذا ما يشجعهم على استخدام قنوات فايبر، والعمل على تنمية وتنشيط قنواتهم باستمرار، بل واعتبارها مصدراً أساسياً للترافيك ضمن خططهم التسويقية.

"تعتمد شركة حاوي وهي من أكبر شركات الميديا في الوطن العربي منصة فايبر اليابانية للتواصل مع الملايين من المتابعين في عدة مجالات في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نتابع بشكلٍ مستمر النمو السريع الذي تشهده المنصة وقنواتنا على هذه المنصة، ونعمل بشكلٍ دائم على التواصل مع إدارة المنصة لمتابعة التطور المستمر لما يفيد المتابع العربي في المنطقة."

المدير التنفيذي لشركة حاوي السيد أنس عبار
روابط لقنوات ليالينا ويمي


وإلى جانب تجربة الاستخدام السهلة والتي تلعب دوراً أساسياً في تفضيل المستخدمين لتطبيق ومنصة فايبر للوصول إلى ناشريهم المفضلين، يعمل فريق فايبر على تقديم كل أشكال الدعم التي يحتاجها الناشرون وصناع المحتوى لتنمية قنواتهم والحصول على أفضل النتائج، بفريق دعم تقني مختص لدعم صناع المحتوى في الشرق الأوسط.


"نقدر شراكاتنا الاستراتيجية مع الشركاء الناشرين والمبدعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لقد مكنتنا هذه الشراكات من التقدم في مهمتنا المتمثلة في تقديم محتوى عربي متميز ذي صلة للجمهور العربي على مستوى العالم"


نادية العبيدي، مديرة Viber MENA - مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في فايبر


تساعد مميزات مثل إمكانية التفاعل والتعليق ودعوة الأصدقاء بسهولة إلى الانضمام إلى القنوات على زيادة عدد متابعي قنوات فايبر التي تقدم محتوى عالي الجودة، وقد وصلت بعض المجتمعات الخاصة بمنصات النشر العربية إلى مئات الألوف، وأحيانًا الملايين من المتابعين، وهذا ما شجع منصات نشر كبرى وحتى مؤسسات بحجم نادي برشلونة على اعتماد قنوات فايبر كقناة أساسية للتواصل مع جمهورهم.

"شهدنا في أراجيك نمواً سنوياً متسارعاً لمتابعينا على قناتنا على فايبر، وقد انعكس ذلك بشكلٍ كبير على الزيارات الواردة إلى موقعنا"

كنعان راشد - مسؤول العمليات في منصة أراجيك

عن فايبر
تطبيق راكوتين فايبر هو جزء من Rakuten Group Inc، الشركة اليابانية الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وأحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية والتواصل في العالم اليوم. يستخدم راكوتين فايبر أكثر من 1.1 مليار مستخدم حول العالم ويقدم خدمات أخرى مثل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عالية الجودة، وخاصية القنوات التي تتيح للناشرين وصناع المحتوى، أو للأشخاص من اهتمامات مشتركة مشاركة أفكارهم مع آخرين يشاركوهم ذات الاهتمامات.
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