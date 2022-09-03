واتساب يطرح ميزة جديدة: "ستنقذ ذاكرتك"

هذه الميزة، التي تم الحديث عنها خلال تحديثات يونيو الماضي، أصبحت اليوم متاحة للمستخدمين لتسهيل الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بشكل فعلي.وأصبح الآن تطبيق "واتساب" على نظام" آي أو أس"، وإصدار "الويب"، وذلك عبر بفلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى، سيعرض الدردشات غير المقروءة.وتنضم الميزة الجديدة إلى عوامل فلترة الوسائط الحالية مثل الصور وملفات "GIF" والروابط ومقاطع الفيديو والمستندات والصوت.ومن المتوقع بحسب موقع "بي بوم"، أن يصل الفلتر الجديد إلى الأجهزة التي تدعم نظام "أندرويد"، بشكل تدريجي.وسيساعد الفلتر في العثور على الرسائل التي نسي المستخدم فتحها والرد عليها وسيؤدي إلى تنظيم المحادثات بشكل أكبر.ويختبر "واتساب" عدة ميزات في الفترة الحالية، منها قدرتك على إرسال رسائل إلى نفسك على الأجهزة المرتبطة، وإمكانية رؤية تحديثات الحالة عبر قائمة الدردشة، وقدرة مسؤولي المجموعة على حذف رسائل الآخرين