عندما تتحكم ببيتك عن طريق موبايلك

اللقاء مع حسين الجزيري المراجع التقني الذي حدثنا فيه على تجربته مع تطبيق ThinQ.







لكن مع شركة LG اصبح الموضوع اكثر تطورا وصولا الى الأجهزة المنزلية مما اتاح فرصة التحكم بها من خلال الهواتف الذكية. كما نعلم جميعا بأن نمط الحياة الحالية اصبح سريعا ومعتمدا بشكل اساسي على الذكاء الاصطناعي كما نراه اليوم بكثرة من خلال استخدام اجهزة الموبايل، الساعات الذكية، اللابتوب وغيرها من مظاهر التطور التكنلوجي.لكن مع شركة LG اصبح الموضوع اكثر تطورا وصولا الى الأجهزة المنزلية مما اتاح فرصة التحكم بها من خلال الهواتف الذكية.

على سبيل المثال تلقي اشعارات التنبيه على هاتفك عند الحاجة لتبديل فلاتر السبلت او عند ترك باب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة.

كذلك امكانية استخدام ريموت التلفاز او الأوامر الصوتية للتحكم بتشغيل واطفاء الأجهزة.

والأهم هو امكانية التحكم عن بعد بتشغيل او اطفاء الأجهزة المنزلية التي تدعم استخدام تطبيق ThinQ مما يوفر السرعة و السلاسة لأستخدام هذه الأجهزة حتى في حالة عدم تواجدك داخل المنزل.

كما اخبرنا حسين عن التطبيق الذكي الذي يمثل اسمه حرفيا ThinQ والذي يساعد على توفير المصاريف حيث بالإمكان معرفة معدل استهلاك الطاقة الكهربائية لكل الاجهزة التي تدعم هذا التطبيق من خلال الهاتف المحمول.

وشارك معنا تجربته عند زيارة فريق LG في موقعهم في البصرة حيث تفاجأ بتقنيات حديثة لم نعتاد تواجدها في الأسواق العراقية مثل منقي الهواء الذي يحتوي على مرشحين (فلاتر) والتي يمكنك تلقي الاشعارات على الهاتف المحمول عند الحاجة لتبديلها والوقت اللازم للتبديل ونسبة تشبعها بالغبار الخ...

فضلا عن المروحة السقفية والتي تعد احد المنتجات الجديدة على السوق العراقية من علامة LG.