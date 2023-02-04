Rakuten Viber تقدّم إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال روبوت المحادثة الجديد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
17
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
17
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صمدت في وجه الإمبراطوريات وهزمها الزلزال.. تعرف على قلعة "غازي عنتاب"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446465-638110265568329329.jpg
Rakuten Viber تقدّم إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال روبوت المحادثة الجديد
تكنولوجيا
2023-02-04 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
355 مشاهدة
يسمح AI Chat & Create chatbot من Viber للمستخدمين بطرح الأسئلة وتصميم الصور مباشرة من خلال تطبيق Viber؛ يتم تشغيله بواسطة مولدات الذكاء الإصطناعي من DALL-E و Davinci.
تطلق شركة Rakuten Viber (راكوتان فايبر)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الرسائل الخاصة والآمنة والاتصالات الصوتية، برنامج دردشة آلي جديد AI Chat & Create، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى نصوص الذكاء الاصطناعي ومولدات الصور. من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة، مثل DALL-E و Davinci، يتيح تطبيق Viber الآن للمستخدمين طرح أي سؤال على روبوت المحادثة أو اختبار إبداع روبوت المحادثة من خلال تصميم صور استثنائية.
لاستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة عبر العالم، يحتاج المستخدمون إلى إنشاء حساب جديد لكل خدمة ذكاء اصطناعي يريدون تجربتها. وفي كثير من الأحيان، يجب أن يكون لدى المستهلك معرفة تقنية وفهم أساسي لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي. ومع زيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، فإن هدف فايبر هو جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة لمستخدميه. كما يعمل فايبر كواجهة بين التكنولوجيا المعقدة والمستخدم، مما يسمح للجميع بالمشاركة في الترفيه دون الحاجة إلى تقديم بريدهم الإلكتروني أو إنشاء حساب منفصل لكل خدمة. وبنقرات قليلة فقط، يمكن للمستخدمين الانتقال من الدردشة مع أصدقائهم إلى استخدام الروبوت، مشاركة أعمالهم الفنية أو حتى الإجابة على مختلف الأسئلة.
وصرّح Senior Director Growth Top Markets - Atanas Raykov لشركة Rakuten Viber: "تستحوذ الإثارة حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية حاليًا على اهتمام الكثير من صناعة التكنولوجيا وكل يوم يتعرض المزيد من الأشخاص للإثارة التي يمكن تحقيقها باستخدام هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الوصول إلى بعض هذه الأدوات ليس سهلا للجميع، والآن تقدّم أسهل طريقة لتجربة خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة من محادثة Viber المريحة والمجانية، داخل التطبيق، دون الحاجة إلى الاشتراك في أي خدمة خاصة. "نحن نوفر الوصول إلى هذه الأدوات للذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في التطبيق، ويمكن للمستخدمين مشاركة إبداعاتهم أو ردودهم بسرعة." في الوقت الحالي، يقدم chatbot خيارين - أحدهما للصور والآخر للنصوص - ونحن نتطلّع باستمرار إلى توسيع العرض في المستقبل القريب. "
بفضل نموه المتواصل، فإن chatbot لديه أزيد من 6,000 مشترك وأكثر من 250000 مشاهد. إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فانقر على "Inspire Me" لجعل الشات بوت يشارك مثالاً عن إمكانياته.
يمكن العثور على AI Chat & Create chatbot من خلال شريط البحث في الدردشة لتطبيق Viber أو في صفحة الاستكشاف الخاصة به. من هناك، يمكن للمستخدمين الاشتراك في chatbot وسيكون لديهم وصول غير محدود إلى تقنية AI في متناول أيديهم. جرّبه بنفسك هنا: https://vb.me/8ab600
نبذة عن Rakuten Viber
Rakuten Viber يربط بين الناس. لا يهم من هم أو من أين أتوا. تتمتع قاعدة المستخدمين العالمية بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والمراسلة الجماعية والتحديثات والمحادثات مع العلامات التجارية والمشاهير المفضلين لديهم. يضمن Viber لمستخدمينا بيئة آمنة وحرة لمشاركة مشاعرهم. Rakuten Viber جزء من Rakuten Group Inc، الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. إنه شريك التطبيق الرسمي للمراسلة الفورية والاتصال لفريق Golden State Warriorsالتابع لـ NBA.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
تكنولوجيا
علم وعالم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هزة أرضية تضرب العاصمة بغداد
محليات
35.42%
05:30 | 2023-02-06
هزة أرضية تضرب العاصمة بغداد
05:30 | 2023-02-06
الصدر: لو لا هذا الامر لما حدث الزلزال المدمر
محليات
23.63%
15:13 | 2023-02-06
الصدر: لو لا هذا الامر لما حدث الزلزال المدمر
15:13 | 2023-02-06
بينهم "واتساب".. عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل في العراق
محليات
21.47%
00:18 | 2023-02-06
بينهم "واتساب".. عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل في العراق
00:18 | 2023-02-06
تقرير استقصائي بريطاني يكشف "خفايا" تهريب الدولار من العراق
اقتصاد
19.48%
07:00 | 2023-02-05
تقرير استقصائي بريطاني يكشف "خفايا" تهريب الدولار من العراق
07:00 | 2023-02-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل تهوي تظاهرات البنك المركزي بأسعار صرف الدولار؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لاا اعرف
لاا اعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.