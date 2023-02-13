وذكر المركز في تدوينة عبر فيسبوك تابعتها السومرية نيوز، أن "شركة غوغل خسرت 120 مليار دولار من قيمتها، بسبب خطأ في اجابة برنامجها للذكاء الاصطناعي".ونشرت "غوغل" مقطع فيديو عبر الإنترنت قدم فيه روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "باد" الذي طال انتظاره إجابة غير دقيقة، ما مثل فضيحة للشركة وتسبب في تراجع أسهمها بالبورصة. وأعطى "باد"، إجابة خاطئة في مقطع فيديو عُرض في حفل إطلاقه في باريس، ما دفع الشركة إلى إزالة فيديو حدث الإطلاق من الشبكة.وأوضحت "غوغل" أن "الواقعة تسلط الضوء على أهمية عملية اختبار صارمة، والتي بدأناها هذا الأسبوع من خلال برنامج المختبرين الموثوق بهم"، مؤكدة أنها "ستفعل ما بوسعها لضمان أن استجابات الروبوت باد تلبي معايير الجودة العالية، الخاصة بسلامة وإثبات المعلومات العالم الحقيقي".وكانت "غوغل" قد أعلنت أنها بصدد إطلاق روبوتها الجديد للمحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق تطبيق "تشات جى بى تى" للشركة المنافسة "أوبن ايه آى" الناشئة الأميركية، بهدف الجمع بين المعرفة في العالم وقوة برامج الشركة اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار.