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صفحة السومرية على انستاغرام تتألق سنة 2020.. اليك الفيديوهات الأكثر مشاهدة

خاص السومرية

2020-12-30 | 05:58
صفحة السومرية على انستاغرام تتألق سنة 2020.. اليك الفيديوهات الأكثر مشاهدة
1,773 مشاهدة

في عصر التواصل الإجتماعي ومع وجود المنصات المتوفّرة بين أيادي المستخدمين وجدت قناة السومرية مركزاً متقدماً لها بين هذه المنصات مثل تربعها على عرش الصفحات على موقع فيسبوك في العراق أو انتشارها الواسع على تويتر وأيضاً تقدمها المبهر الذي حققته في العام 2020 في حسابها على انستاغرام.

مع أكثر من 70 ألف متابع إضافي في عامٍ واحد، لامس عدد متابعي السومرية على صفحتها على انستاغرام 238 ألفاً مع نهاية العام 2020. الصفحة ترفيهية واجتماعية وتعرض بعض الأخبار والتقارير السياسية.. فباختصار تلبي في محتواها اهتمامات المتابع العراقي وتقدم له فيديوهات وصور حصرية من قلب الشارع والمجتمع، وأيضاً مقاطع من البرامج الخاصة بقناة السومرية والمسلسلات التي تُعرض على الشاشة والتي تنال نسب مشاهدة مرتفعة جداً خصوصاً أنها من أضخم الإنتاجات في العالم العربي.
 
على صفحة السومرية على انستاغرام يجد المتابع محتوىً ترفيهياً وإخبارياً واجتماعياً وتثقيفياً وتكنولوجياً وفيديوهات معلومات عامة وأخبار من حول العالم وطبعاً صور حصرية من قلب الشارع العراقي، والأبراج الأسبوعية. وخلال شهر رمضان المبارك يشاهد المتابعون أجزاء من المسلسلات والبرامج الرمضانية حصرياً على انستاغرام السومرية. كما تتميز الصفحة بخاصية القصص أو story التي تقدم الأخبار العاجلة والمواضيع البارزة التي تهم المتابع، وقصص للتفاعل مثل إحصاءات أو مشاركة آراء في البرامج والمسلسلات.
مشاهير عدة يتابعون صفحة قناة السومرية على انستاغرام والمتفاعلون كُثر والتعليقات حرة، لا قيود على الآراء والتعليقات، شرط أن تبقى ضمن نطاق الأخلاق والإحترام.
نستعرض لكم أبرز الفيديوهات والصور التي نالت إعجاب أكبر عدد من المتابعين وحصلت على أعلى نسبة مشاهدة على صفحة السومرية على انستاغرام خلال العام 2020:
الفيديو الأكثر مشاهدةً على انستاغرام السومرية خلال العام 2020 كان مقطع من برنامج "اكو فد واحد" من فقرة "الورطة" عندما خابر ستار اللامي أحد أصدقائه وطلب منه 50 ألف دينار عراقي وحصل الفيديو على 237676 مشاهدة:
 



الفيديو الثاني كان من برنامج "خط احمر" عندما واجه والد الطفل المغدور قاتل ابنه في مسرح الجريمة في ذي قار وحصل الفيديو على 147564 مشاهدة:
 



الفيديو الثالث الأكثر مشاهدة خلال العام الفائت كان حديثاً للشيخ القارئ ميثم التمار ضمن برنامج "طوق الياسمين" مع على صادق وحاز على 101729 مشاهدة:
 
الفيديو الرابع كان أيضاً من برنامج "خط أحمر" زمن حلقة المتهم الذي اغتصب طفلاً مقابل 1000 دينار ثم قتله ونال الفيديو 94086 مشاهدة:
 



والفيديو الخامس الأكثر مشاهدة كان من البرنامج الجديد 20/20/2020 من بطولة رزاق أحمد ومها النمر وأسعد عامر ومحمد ناصر وياسر أحمد وحيدر الخياط ودعاء نانا، ونال الفيديو 92439 مشاهدة:
 



ونال فيديو للشاعر الراحل صباح الهلالي في مرورٍ له ضمن برنامج "اكو فد واحد" نسبة مشاهدة مرتفعة ضمن فئة الفيديوهات القصيرة، وقد تمّ نشره كتحية لروحه. حصل الفيديو القصير على 62694 مشاهدة:
 



كما نالت فيديوهات المسلسل الرمضاني "نعيم وحليمة" نسبة مشاهدة عالية وإليكم أهمها:
 



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