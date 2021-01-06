بالفيديو: مطالبات بإجراء انتخابات نيابية مبكرة حرة ونزيهة

الانتخابات البرلمانية المقرر اجرؤها في حزيران المقبل ما تزال تتأرجح بين اراء الكتل السياسية بين من يردها ان تتم في موعدها المحدد وبين من يسعى الى تأجيلها وبين مفوضية الانتخابات التي ما تزال تعمل على اكمل استعدادتها اللوجستية والفنية لتحقيق اقامة الانتخابات في موعدها المقرر.خيوط اولية لفجر صباح الانتخابات ربما باتت ملامحه بعد ظلام دامس احاط به نتيجة غياب الرؤى للكتل السياسية التي تعلن بين الفينة والاخرى عن تاجيل الانتخابات او اجرؤها في موعدها المحدد.زعماء سياسيون وكتل نيابية شددوا على ضرورة اجراء الانتخابات في حزيران المقبل وهو الموعد الذي حددته حكومة مصطفى الكاظمي، في حين تدفع بعض الكتل الى محاولة تأجيل الانتخابات المقبلة معللين السبب الى حجم الضغوط التي تواجهها مفوضية الانتخابات التي تعمل يومياً بدون عطلة من أجل استكمال استعداداتها للاقتراع، فيما يرى مراقبون ان تقديم أو تأخير موعد الانتخابات ليس مهماً لكن الأهم هو أن تتم العملية وفق السياق الصحيح لتكون مخرجاتها سليمة.وبشأن النظام الذي سيتم اتباعه فسوف تجرى الانتخابات وفق النظام الإلكتروني باستثناء النازحين والناخبين في الخارج رغم أن الكتل الكوردستانية تميل إلى اتباع النظام البايومتري.وكانت انتخابات الفين وثمانية عشر قد تعرضت لمقاطعة شعبية واتهامات واسعة بالتزوير، ما دفع مجلس القضاء الا على إلى الحكم بإعادة عمليات العد الفرز للكثير من صناديق الاقتراع يدويا بعد أن أجريت بطريقة إلكترونية.