قائد القوات البرية: ما قدمه الجيش في السنوات السابقة يعجز عن وصفه أي انسان (فيديو)

هنأ الفريق الركن قائد القوات البرية قاسم محمد المحمدي ما قدمه الجيش بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه.

وقال: ما قدمه الجيش في السنوات السابقة يعجز عن وصفه أي انسان. شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.