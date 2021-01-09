برنامج رحال يحتلّ الصدارة في العراق ويحصد جائزتين كأفضل برنامج وثائقي لعام 2020!

في الاسبوع الاول من العام 2021، تمكن برنامج رحال الذي يقدمه الاعلامي علاء بتي، من حصد جائزتين متتاليتين، كأفضل برنامج وثائقي لعام 2020.

البرنامج الذي لاقى رواجا كبيرا بين العراقيين، وحصد ملايين المشاهدات ان كان عبر شاشة السومرية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، بمختلف أجزائه، تمكن من أن ينال رضا اللجان التحكيمة في المهرجان السنوي لـ "فنانون بلا حدود". فحصدت السومرية جائزة افضل برمانج وثائقي لعام 2020، بدرع ونجمة ذهبية.





لم يتوقف النجاح عند هذا الحدّ، فكان لبرنامج رحال والاعلامي علاء بتي فرصة جديدة لنيل جائزة أخرى نظرا لنجاح البرنامج بتوثيق عادات وتقاليد مختلف ابناء المجتمع العراقي. وحصد على الجائزة الثانية في مهرجان صدى المشاهير، ليكون البرنامج قد حصد على جائزتين كأفضل برنامج وثائقي لعام 2020، في الاسبوع الاول من العام 2021. لم يتوقف النجاح عند هذا الحدّ، فكان لبرنامج رحال والاعلامي علاء بتي فرصة جديدة لنيل جائزة أخرى نظرا لنجاح البرنامج بتوثيق عادات وتقاليد مختلف ابناء المجتمع العراقي. وحصد على الجائزة الثانية في مهرجان صدى المشاهير، ليكون البرنامج قد حصد على جائزتين كأفضل برنامج وثائقي لعام 2020، في الاسبوع الاول من العام 2021.





وعلق بتي على هذه الجائزة على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، بالقول: "النجاح احساس لا يوصف اللهم اكتب لنا النجاح في كل مكان."



وكان قد نشر الاعلامي علاء بتي، في وقت سابق على فيسبوك، منشور يشكر فيه قناة السومرية على دعمها المتواصل له، وقال: "برنامج رحال افضل برنامج وثائقي لعام 2020 .. شكراً لقناة السومرية على دعمها المتواصل لي ولكل برامجي التي قدمتها ع السومرية . شكراً لادارة شركة نبع بغداد للسفر والسياحة على رعاية الموسم الثاني من برنامج رحال ، شكراً لكم متابعيني في التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي دعمكم الاول."