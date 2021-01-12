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بالفيديو: قوى سياسية بارزة بأسماء جديدة في الانتخابات المرتقبة

خاص السومرية

2021-01-12 | 03:50
المصدر:
السومرية
1,259 مشاهدة

معلومات اولية تكشف عن رغبة العديد من الاحزاب السياسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمسميات جديدة خوفاً من عدم حصولها على اصوات اذا ما بقيت على نفس مسمياتها نتيجة خيبة الامل لجمهورها.

بعد إعلان مفوضية الانتخابات فتح باب التسجيل للأحزاب السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المبكرة، كشفت مصادر عن دخول قوى سياسية بارزة بأسماء وعناوين جديدة، بينها أحزاب وكتل دينية نافذة في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون الانتخابات المقبلة عبارة عن تدوير للوجوه نفسها التي حكمت البلاد خلال الفترة الماضية.. واعتبر عدد من السياسيين أن الانتخابات في حال أجريت بموعدها المقرر، فإنها ستكون مخيبة لطموحات الشعب، كما أنها ستنطوي على مخاطر وأزمات جديدة، في محاولة بعض الاطراف للحصول على مكتسبات اكبر.

ووفقاً لعضو في مفوضية الانتخابات، فإن أغلب القوى السياسية، الحالية التي تقدمت للتسجيل لخوض الانتخابات المبكرة، غيّرت أسماءها باخرى جديدة، لخوض الانتخابات كتحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، أصبح اسمه (تصحيح)، واستبدل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض اسم كتلته إلى (حقوقيون)، فيما اعلن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، باقر الزبيدي عن تشكيل كتلة باسم (إنجاز)، أما القيادي بحزب "الدعوة" محمد شياع السوداني، فقد شكل كتلة (الفراتين)، وشكل النائب السابق عبد الحسين عبطان كتلة (وعي)، بينما شكل أعضاء في "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم كتلة أطلق عليها "المستقبل".

ووفقاً لمصادر غير رسمية، فإن عدد الأحزاب والتكتلات السياسية المسجلة التي قدمت أوراق تسجيلها رسمياً للمشاركة في الانتخابات تجاوز الاربعمئة حزب وتكتل سياسي تم ترخيص نحو مئتين وخمسين منها منها، بينما لا تزال الإجراءات القانونية جارية لاستكمال تسجيل المتبقي منها، إذ تستعد جميعاً للتسجيل في قائمة التكتلات الراغبة بخوض الانتخابات، ليصبح نحو ضعف ما تم تسجيله في انتخابات عام 2018، والتي شهدت مشاركة مئتين واربعة احزاب وتكتلات سياسية.

وقد تنطوي الأسماء الجديدة على أسماء ومصطلحات من الواضح أنها تحاكي أو تقارب مطالب الشارع العراقي بعد تظاهرات تشرين الداعية للدولة المدنية، والمساواة واستبدال الوجوه التي فشلت طيلة السنوات السبعة عشر الماضية في انتشال العراق من مآسيه اليومية.

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