بالفيديو: أزمة غذائية ستضرب ملايين المواطنين بسبب تأثيرات جائحة كورونا !

هذا الإعلان قوبل بتقرير من منظمة التغذية الدولية، التي حذرت فيه من ازمة غذائية ستضرب ملايين المواطنين في العراق.التقرير هذا اكده خبراء بالشان الاقتصادي، مستندين على التخبطات الحكومية بالقرارات على مر السنوات الماضية والتي بفضلها وصل الواقع الاقتصادي الى حد الهاوية.تهريب الاموال خارج البلاد، واهمال القطاعين العام والخاص، ولا زراعة، ولا صناعة، ولا حتى تجارة... كل هذه ادت الى غضب الكثير من الشباب خاصة اصحاب الشهادات الذين باتوا يفترشون الارض امام بوابات الوزارت والدوائر الحكومية من اجل الضغط على المسؤولين للحصول على التعيين.اسئلة عدة وضعها معنيون على الطاولة الحكومية، ابرزها: هل ستكون هنالك محاسبة لمن اوصل البلاد الى هذا الحال؟ وهل ستشهد البلاد استقرارا ماليا خاصة وان العراق يصنف ثالث اكثر دول في العالم بالمخزون النفطي؟