بالفيديو: هل يعود تأجيل الانتخابات المبكرة؟

ما ان طلبت المفوضية تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى اربعة اشهر اخرى، حتى اختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض، ثم حسم مجلس الوزراء الامر بتصويته على التأجيل الى العاشر من تشرين الاول المقبل. وهو ما ارجعته لجنة مراقبة البرنامج الحكومي البرلمانية، الى ما وصفته بالاخفاق الحكومي، في توفير الامكانات المالية واللوجستية لاجراء الانتخابات في حزيران.نواب اخرون، لم يتفقوا مع هذا الرأي، بل يجدون بالتأجيل قراراً خاصاً بمفوضية الانتخابات، والتي قالوا انها تسعى الى تهيئة البيئة اللازمة لضمان انتخابات نزيهة.ليست هذه الاسباب فقط، انما غياب الاتفاق البرلماني على تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، قد يكون السبب الابرز لقرار التأجيل، وفقا لما يراه مراقبون.