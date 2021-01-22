بالفيديو تنديد عربي ودولي واسع بالهجوم الانتحاري المزدوج

توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحىالهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة بغداد اثار ردود فعل عربية ودولية منددة.. اذ استنكرت وزارة الخارجية المصرية الهجوم واكدت وقوف القاهرة إلى جانب العراق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة جميع صور الإرهاب والتطرف.كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ادانتها للهجوم فيما اعلنت رفضها القاطع للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.كما عبر كل من الأردن وفلسطين وقطر والامارات عن استنكارهم لهذا الهجوم.. معلنة رفضها لجميع اعمال العنف التي تهدف لزعزعة الامن والاستقرار.فيما وصفت الجامعة العربية هذا التفجير الإرهابي بالعمل المشين وقالت انه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة عافية العراق الأمنية وتلاحمه الوطني وترسيخ سيادته وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول، مؤكدة دعمها المستمر للحكومة العراقية في جميع الإجراءات التي تتخذها لتعزيز الأمن والاستقرار.ودانت السفارة الإيرانية في العراق التفجيرين الإرهابيين مجددة التأكيد على مساندة إيران دوما للعراق حكومة وشعبا والاستعداد لتقديم كل المساعدات الممكنة ،، وتطلعت السفارة الإيرانية بأن تتمكن الجهات الأمنية العراقية من القبض على الضالعين الرئيسيين في هذه الجرائم ومعاقبتهم بأسرع وقت ممكن.