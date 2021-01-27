بالفيديو: الشهيد علي "بائع الشاي" يترك خلفه عائلة كبيرة...

تاركا بيتا صغيرا وعائلة كبيرة وهما اكبر... هذا هو الحال بعد رحيل بائع الشاي علي سفيح الذي استشهد بساحة الطيران بالتفجيرين الداميين الذين خلفا العشرات من الشهداء والجرحى.ويطالب اقارب وجيران علي الحكومة والجهات المعنية بتقديم المساعدة لاهله، خاصة وانهم كانوا يعتمدون عليه بشكل رئيس لضعف حالتهم ووضعهم المادي .ومثل حالة الشهيد علي المئات من الشهداء الذين سقطوا اثر التفجيرات الارهابية التي شهدتها العديد من محافظات البلاد. وسط دعوات بانهاء تلك الخروقات التي تسببت بخسارات كبرى كان المتضرر الحقيقي الوحيد منها عوائل الضحايا فقط.