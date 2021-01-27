بالفيديو: النساء والابتزاز الإلكتروني... ظاهرة اتسعت فجوتها وقلت سبل معالجتها!

وزارة الداخلية بدورها وسعت إجراءاتها في هذا النطاق لمعالجة المشاكل التي اخذت تتكرر بشكل يومي .وتعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني من القضايا الشائعة والمنتشرة، مسرحها الأوّل مواقع التواصل. ولطالما كانت الإناث الضحية وبنسبة أعلى بكثير من الذكور . ففي هذه الندوة استعرض الجميع مشكلاته للجهات المعنية وناقش الحاضرون كيفية التعامل مع الاشخاص الجناة مطالبين بأقامة هكذا ندوات تثقيفية وتوعوية .وللابتزاز الإلكتروني أنواع عدة ، الأول هو "الهكر" الذي يخترق الحسابات الشخصية التابعة لشخصيات معروفة كالسياسيين والفنانين. زالنوع الاخر الذي يقوم بتهكير حساب الفتيات ويقوم بسحب الصور العائلية التابعة للضحية ، ويبدأ بتهديدها بالفضيحة او دفع مبالغ طائلة مقابل عدم التشهير .