بالفيديو: أسعار النفط تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

ضغط إعلان دول حول العالم إغلاق مرافقها الحيوية، على أسعار النفط الخام، لترتفع في هذه الايام الى أعلى مستوياتها . حيث تجاوز سعر برنت 60 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ حوالي عام، مدعوما بتفاؤل المستثمرين حول عودة الطلب العالمي على الخام مع بدء التعافي التدريجي للاقتصاد من تداعيات كوفيد 19 - الحدث الأسوأ في تاريخ أسواق النفط.وساعدت عوامل عدة على هذا الأداء الإيجابي الذي انطلق بجهود أوبك بلس للحفاظ على توازن الأسواق، من خلال خفض الإنتاج الذي بدأ العام الماضي، وبدء السعودية خفضا طوعيا بمقدار مليون برميل إضافيا .وعلى الصعيد الداخلي فأن ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توزيع لقاح كورونا لا شك انه سينعش آمال العراق بإنقاذ اقتصاده المنهك واحادي الجانب، ما يدفع الى معالجة الكثير من الازمات الداخلية ورفد العجز المتواصل في موازنات العراق .