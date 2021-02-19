بالفيديو: التصويت على الموازنة رهن الاتفاق السياسي بين بغداد واربيل!

الكتل الكردية، بدورها، تشير الى ان اقليم كردستان لا يزال مصرا على اعتماد المادتين العاشرة والحادية عشر من النسخة الحكومية للموازنة، واللتان تضمنتا تسديد ديون الاقليم مقابل تسليمه لبغداد مئتين وخمسين الف برميل يوميا.التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.