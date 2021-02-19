بالفيديو: التصويت على الموازنة رهن الاتفاق السياسي بين بغداد واربيل!

عشرات الاجتماعات عقدتها اللجنة المالية البرلمانية لحسم الملفات العالقة في قانون الموازنة بغية تمريره، وقد اكملت ما يتوجب عليها. الا ان ما يعرقل التصويت على الموازنة، يتلخص بغياب الاتفاق السياسي بين بغداد واربيل على حصة كردستان وكمية النفط المسلم للمركز.
الكتل الكردية، بدورها، تشير الى ان اقليم كردستان لا يزال مصرا على اعتماد المادتين العاشرة والحادية عشر من النسخة الحكومية للموازنة، واللتان تضمنتا تسديد ديون الاقليم مقابل تسليمه لبغداد مئتين وخمسين الف برميل يوميا.
التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.