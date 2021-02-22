بالفيديو... النجيفي: هذا البرلمان لا يستحق اكثر من ثلاثة من عشرة‎

في لقاء خاص عبر قناة السومرية، قال اثيل النجيفي ان هذا البرلمان ضعيف ولا يستحق اكثر من ثلاثة من عشرة‎.



واعتبر ان البرلمان ضعيف جدا، لان نسبة الفساد ازدادت، فضلا عن المشاكل الكثيرة في عملية لقرار الموازنة، وغيرها من الاسباب. أنقر هنا. لمشاهدة المقابلة كاملة،