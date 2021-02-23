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بالفيديو: خلافات البيت السني تعيد الحسابات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات

خاص السومرية

2021-02-23 | 06:44
المصدر:
السومرية
1,419 مشاهدة

خريطة العملية السياسية الجديدة قد تختلف عن سابقاتها بسبب الخلافات التي تشهدها بعض الاحزاب والكتل لاسيما بعد ان عصفت الانشقاقات بالبيت السني التي دفعته لتغيير من استراتيجة تحالفاته المستقبلية .

بين الحين والاخر تطفو موجة من الخلافات ما بين مكونات البيت السني. ويبدو ان الايام القليلة الماضية شهدت انسحابات من احزاب واعادة تشكيل تكتلات اخرى، والسبب يعود الى الصراع على الزعامة. فحزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واجه موجة من الانشقاقات الجديدة في صفوف أعضائه، فيما تتبادل نخبه تهم الفساد والاستحواذ على المناصب. وتقول الجهات المعارضة لرئيس الحزب، ان الحلبوسي يتصرف وكأنه الزعيم الاوحد للسنة، لاسيما وان القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي اعتبر أن الحلبوسي لا يصلح لان يكون رئيسا للبرلمان لولاية ثانية بسبب ادائه وتهاونه مع الكثير من القضايا التي تخص محافظاتهم .

اما النائب محمد الكربولي، فقد لوح اكثر من مرة عن نيته مغادرة ما وصفه الباص البرتقالي في اشارة الى حزب تقدم. واوضح ان السائق عندما يسير باتجاه يقرره هو وحده عندها تصبح مغادرة الباص امر حتمي، في اشارة الى الحلبوسي وحزب تقدم .. كما قدم القيادي في حزب التقدم والنائب الحالي عن نينوى فلاح الزيدان استقالته من الحزب، مرجعا ذلك الى عدم وجود اصلاحات حقيقية.

وشهدت التحالفات السنية خلال العام الماضي انقسامات حادة، إذ انقسم تحالف المحور الوطني الذي كان يضم ثلاث كتل، المحور بزعامة خميس الخنجر، والقوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي، وجبهة الإنقاذ بزعامة أسامة النجيفي، على زعامة التحالف، وبعد انقسامها فإن جميعها تسعى لخوض الانتخابات المقبلة.

في حين يرجح نواب اخرون أن الإغراءات المالية ستزيد من الانشقاقات والانقسامات داخل الكتل والأحزاب السنية مع قرب موعد الانتخابات. تعد التحالفات والكتل السُنية، أكثر القوى السياسية العراقية انقسامًا وصراعًا على الزعامات خلال عامي 2019 و2020.

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سياسة

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