بالفيديو: انتقادات لتوصيف قادة "التحالف العابر للمكونات" للاخرين بـ"قوى اللا دولة"

تحالف عابر للمكونات.. دعوات لاقت ترحيبا داخل الاوساط السياسية.. لكن ما ان بدأ قادته بالحديث عن تصنيف الكتل بشكل يضع من ينضوي فيه ضمن قوى الدولة التي ترفض السلاح، والكتل الاخرى تكون من قوى اللا دولة.. هذا التصنيف يراه البعض تعزيزا للانقسام المجتمعي وغير مسؤول، فضلا عن كونه يناقض نفسه، إذ ان اغلب الاحزاب الكردية والشيعية والسنية التي تسعى لتشكيل التحالف، تمتلك فصائل مسلحة بمسميات مختلفة.البعض الاخر، برر بطريقة مختلفة امتلاك السلاح لدى هذه القوى، بقوله انه سلاح غير منفلت ولا يهدد كيان الدولة، على حد تعبيره.