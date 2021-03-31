تردد جديد لقناة السومرية HD على النايل سات… لصورة فائقة الجودة!

تطمح قناة السومرية دائماً إلى الجودة والإبداع، وتضم عددًا كبيرًا من البرامج السياسية والترفيهية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة الى مجموعة من المسلسلات الدرامية ذات الانتاجات العربية الضخمة، فضلا عن حصولها على حصرية بث العديد من البطولات والمباريات الرياضية.





وحرصاً منها على صورة وصوت أفضل، تنتقل قناة السومرية عبر نايل سات الى الترددات الجديدة التالية: ولنوعية بث أفضل تعكس تطلعات المشاهد، تواكب قناة السومرية التطور التقني، فهي باتت متوفرة للجميع بتقنية عالية الجودة Full HD، حيث تتيح للمشاهد فرصة الاستمتاع بمتابعة البرامج والمسلسلات بجودة ودقة عالية.وحرصاً منها على صورة وصوت أفضل، تنتقل قناة السومرية عبر نايل سات الى الترددات الجديدة التالية:

Eutelsat 7 West A satellite (Nilesat)

TP C06

التردد : 11315 ميغاهرتز

الاستقطاب : عمودي

معدل الرمز : 27500

التغطية :الدول العربية، الشرق الأوسط، جنوب أوروبا ، إيران وقبرص





حدثوا التردد الجديد للقناة واستمتعوا بصورة عالية الجودة والدقة لمشاهدة مسلسلاتكم وبرامجكم المفضلة. القمر: نايل ساتEutelsat 7 West A satellite (Nilesat)TP C06التردد : 11315 ميغاهرتزالاستقطاب : عموديمعدل الرمز : 27500التغطية :الدول العربية، الشرق الأوسط، جنوب أوروبا ، إيران وقبرصحدثوا التردد الجديد للقناة واستمتعوا بصورة عالية الجودة والدقة لمشاهدة مسلسلاتكم وبرامجكم المفضلة.

