تردد جديد لقناة السومرية HD على النايل سات… لصورة فائقة الجودة!

تطمح قناة السومرية دائماً إلى الجودة والإبداع، وتضم عددًا كبيرًا من البرامج السياسية والترفيهية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة الى مجموعة من المسلسلات الدرامية ذات الانتاجات العربية الضخمة، فضلا عن حصولها على حصرية بث العديد من البطولات والمباريات الرياضية.
ولنوعية بث أفضل تعكس تطلعات المشاهد، تواكب قناة السومرية التطور التقني، فهي باتت متوفرة للجميع بتقنية عالية الجودة Full HD، حيث تتيح للمشاهد فرصة الاستمتاع بمتابعة البرامج والمسلسلات بجودة ودقة عالية.
وحرصاً منها على صورة وصوت أفضل، تنتقل قناة السومرية عبر نايل سات الى الترددات الجديدة التالية:
القمر: نايل سات
Eutelsat 7 West A satellite (Nilesat)
TP C06
التردد : 11315 ميغاهرتز
الاستقطاب : عمودي
معدل الرمز : 27500
التغطية :الدول العربية، الشرق الأوسط، جنوب أوروبا ، إيران وقبرص
حدثوا التردد الجديد للقناة واستمتعوا بصورة عالية الجودة والدقة لمشاهدة مسلسلاتكم وبرامجكم المفضلة.