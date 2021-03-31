بالفيديو: اشادات متعددة بمشروع تحاور للشباب في مؤتمره الختامي

نقطة تركيزه الشباب، اما اهدافه فهي التأكيد على "مشروع تحاور"، الذي انشئ ليكون منصة لإسماع الاصوات من قبل فئة شابة تعتمد الحوار لرفع مستوى الوعي الى الحد الذي يمكن ان يحقق بيئة مسالمة تضمن العيش لجميع الاطياف المجتمعية.





أشار المشاركون في المشروع الى ان ما يميزه عن غيره من المشاريع، انه استطاع ان يخاطب فئات شابة متنوعة، وتدريبها على كيفية العمل على قلب الصراعات وتحويلها الى حوار سلمي .



وشهد المؤتمر الختامي لمشروع تحاور عـدد من الفعاليات الفنية حيث قدمـت فرق موسيقية وصـلات مـن الـفـن الشعبي التراثي .