بالفيديو: بروز قوى جديدة على الساحة السياسية تتحدى أحزاب السلطة بحظوظها

شهدت العاصمة ومدن أخرى انعقاد العديد من المؤتمرات التأسيسية لتشكيل احزاب جديدة، أعلنت رغبتها في خوض الانتخابات بمعزل عن القوى الكبيرة والأحزاب المتنفذة، في وقت تصاعد طموح المواطنين للتغيير المنشود .ولا شك ان المشهد قبيل الانتخابات سيتخلل الكثير من الانشقاقات بين القوى في وقت اخذت بعض الاحزاب تستخدم طريقة ايهام المواطن عبر تصدير وجوه جديده بعنوان الاستقلالية الى الساحة لكن حقيقة الامر انها تتبع تلك الاحزاب المخضرمة ، الامر الذي يضع الناخب امام تحد كبير في اختيار من ينتخب .وتؤكد معظم هذه الحركات أنها ستبني تحالفاتها على أساس التقارب في الموقف من الهوية الوطنية ورفض المحاصصة الطائفية والتدخلات الخارجية .