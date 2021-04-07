٢٠٢٠ موعدكم مع التشويق والإثارة في رمضان على السومرية!

تدور أحداث المسلسل في اطار من الجريمة والشك والبحث المستمر عن مجرم يتسبب في وقوع جرائم عديدة تحدث في الخفاء، بينما هناك نقيب جيش تسمى "سما" تود الإقاع به وسجنه لتحقيق العدالة، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار الشائك.تتمحور القصة حول موضوع واحد هو تجارة المخدرات وترويجها وكيفية ملاحقة تجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم من قبل ضباط وحدة مكافحة المخدرات.تنتهي الحكاية باكتشافات صادمة، حيث تشن حرباً مفتوحة بين الأطراف المضادة. وتتوالى الملاحقات الأمنية والمداهمات والمطاردات والاعتقالات حتى تصل في نهاية المطاف إلى المواجهة المعلنة.مسلسل مليء بالتشويق والأحداث البوليسية. قصته المميزة تدخلنا الى قلب المشاعر والتخبطات النفسية للشخصيات. بعض المواقف تكون درامية حارقة وجدانياً ومثيرة للتعاطف والشفقة.يشارك في العمل الدرامي عشرين عشرين مجموعة من كوكبة الفن العربي، فالعرض من بطولة نادين نسيب نجيم و قصي خولي، ومجموعة من ممثلين لبنانيين وعرب من بينهم رولا بقسماتي وفادي إبراهيم وكارمن لبس وحسين مقدم ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين وجنيد زين الدين والفنان اللبناني رامي عياش كضيف شرف.مسلسل 2020 من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، اخراج فيليب أسمر، وانتاج شركة الصباح، تتابعونه طيلة شهر رمضان المبارك على السومرية.