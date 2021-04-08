"بالـ 90" برنامج المسابقات الرمضانية مع علاء بتي تتابعونه على السومرية

برنامج مسابقات رمضانية يتنقّل خلاله علاء بتي بين المحافظات العراقية كافة ويتجوّل في أماكن تجمعات الشباب والعائلات ليشركهم في مجموعة من الألعاب تخوّلهم ربح جوائز عديدة.

كما عوّدنا مقدّم البرامج المتميّز علاء بتي على الأفكار الجديدة والأسلوب الخلاق في برامجه، سيرافق مشاهدي السومرية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام ضمن برنامج مميّز هو "بالـ 90" .

هو برنامج مسابقات رمضانية يتنقّل خلاله علاء بتي بين المحافظات العراقية كافة ويتجوّل في أماكن تجمعات الشباب والعائلات ليشركهم في مجموعة من الألعاب والألغاز والمسابقات التي تخوّلهم لربح جوائز عديدة.



ومن أهداف البرنامج أيضاً أن يتعرف المشاهد على العادات والتقاليد الرمضانية الخاصة بكل محافظة، ومشاركتها مع المتابعين الموجودين في بيوتهم أينما كانوا في العراق، أو حتى العراقيين المغتربين الذين اشتاقوا لأرض الوطن وللعادات التقليدية في تمضية هذا الشهر الفضيل.



تابعوا علاء بتي في "بالـ 90" ومفاجآت عديدة بانتظاركم خلال الشهر الفضيل!