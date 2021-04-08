"ولاد ناس" قريباً في رمضان على السومرية... قصة مليئة بالتشويق والثراء الانساني!

مسلسل درامي اجتماعي مصري يعرض على شاشة السومرية طيلة شهر رمضان المبارك...



"ولاد ناس" مسلسل درامي اجتماعي مصري من تأليف واخراج هاني كمال، بطولة صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، بالاضافة الى عدد من نجوم الدراما المصرية.

يلقي الضوء على حال الأسر المصرية في مجتمعنا، والعلاقة بين الآباء والأبناء، بالاضافة الى انه يعالج أوضاع التعليم والتربية بحسب الطبقات الاجتماعية، والمشاكل التي تنتج عنها.

يعرض المسلسل قصة اجتماعية مليئة بالتشويق والثراء الانساني، ترصد حياة الطبقة المتوسطة بكل شرائحها بداية من الطبقة الأدنى، وهي المتعلقة بمحدودي الدخل، وحتى الطبقة الأعلى في المجتمع، وهي الطبقة العليا. الطبقة المتوسطة في المجتمع تسمى الطبقة حاملة القيم، والتي قررت ان تستثمر في تعليم ابنائها مهما كان الثمن. فمنهم من اختار المدارس ذات المصاريف الباهظة، ما يدفعهم للدخول في ديون الجمعيات والقروض لكي يستطيعوا تعليم أبنائهم، وهذا ما يغفل في بعض الاحيان النظر عن علاقة الاباء بالابناء، وينتج عنها صراعات...

مسلسل مليء بالأحداث المشوقة التي تعكس واقع المجتمعات العربية وتعالجها بكل واقعية.

ترقبوه في شهر رمضان المبارك على السومرية.