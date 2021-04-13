بالفيديو: موعدكم مع البرامج المسلية والأعمال الدرامية الضخمة طيلة شهر رمضان على السومرية!

تقدم السومرية، كما عودتنا في السنوات الماضية، سلسلة برامج وأعمال درامية خلال شهر رمضان المبارك، إذ تعد قناة السومرية متابعيها بالمرح والتسلية من خلال دورتها البرامجية المنتظرة.برامج ستكسر الحواجز بين حياة الفنانين والمشاهير العراقية الشخصية والمهنية، وأخرى ستعرفنا على العادات الرمضانية في مختلف المحافظات مع فرصة المشاركة بألعاب وربح جوائز قيّمة.الى ذلك، تقدم السومرية باقة من المسلسلات الدرامية الرمضانية ذات الإنتاجات الضخمة، بمشاركة عدد من ألمع النجوم العرب.ترقبوا سلسلة البرامج والمسلسلات الرمضانية المميزة على شاشة السومرية بدءا من الليلة.