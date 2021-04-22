بالفيديو: الكاظمي يوجه بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار لمشاريع متلكئة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار لمشاريع متلكئة جاء ذلك خلال زيارته لهيئة الاستثمار واطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد، وقال بيان لمكتب الكاظمي ان الاخير وجه بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها اقل من 35% وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، مبينا ان عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك هي الف ومئة وثمانية وعشرين مشروعا،، واضاف البيان ان رئيس الوزراء وجه أيضا بسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.









واكد الكاظمي العمل على إطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب، لافتا الى انه يتابع شخصيا ملف الاستثمار وسيحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطئ الموروث عن السابق، وقال الكاظمي أن هناك خلل في البنى التحتية للبلد وتأسيس خاطئ وهذه الفوضى يجب العمل على أن تنتهي وفق خطط واستراتيجيات مستدامة،، منوها إلى أن الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل.