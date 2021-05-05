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بالفيديو: لأول مرة في العراق… السومرية نيوز تدمج خدماتها الإخبارية مع تطبيق فايبر

خاص السومرية

2021-05-05 | 04:48
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بالفيديو: لأول مرة في العراق… السومرية نيوز تدمج خدماتها الإخبارية مع تطبيق فايبر

المصدر:
السومرية
1,700 مشاهدة

ضمن اطار إستراتيجي وقعت شركة فايبر عقداً مع السومرية يتضمن عرض المحتوى الاخباري للسومرية نيوز على صفحة 'استكشاف' ضمن تطبيق فايبر. وجاء هذا العمل المشترك بعد أشهر من التواصل بين مهندسو فايبر وفريق السومرية التقني.

تعاقدت السومرية مع التطبيق الاكثر أمانًا، واحد من أكثر التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية، وذلك ضمن استراتيجية سيتمكن من خلالها المستخدمون في العراق من الوصول الفوري والسهل إلى المحتوى الإخباري من السومرية نيوز على صفحة 'استكشاف' ضمن تطبيق فايبر.

وفي مقابلة خاصة أجرتها السومرية مع الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن فايبر، السيد جمال أغوا، أكد الاخير أن وظيفة الاستكشاف Explore طريقة لجلب المزيد من المحتوى أو المزيد من الخدمات لمستخدمي viber...انها أداة تمكن الأشخاص من البحث عن خدمات مختلفة بدءًا من الأخبار، مع التأكد من حصولهم على الأخبار من مصادر آمنة وموثوقة .... مضيفا: "لهذا السبب قررنا الدخول في شراكة مع عدد محدود من مصادر الأخبار: والسومرية هي الاولى التي تدخل في هذه الشراكة في العراق".

وشدد أغوا أن "ما نحبه في السومرية هي أنها مصدر إخباري لجميع أطياف المجتمع العراقي، تؤمن بالتنوع، وهذا يناسب ثقافتنا أيضًا."

تتمثل رؤية فايبر في تزويد مستخدميها بمجموعة فريدة وذكية من الخدمات والوظائف التي تتجاوز الاتصال والمراسلة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل تام. لتحقيق هذه الرؤية، من هنا جاءت الشراكة الاستراتيجية بين فايبر والسومرية لتمكين المستخدمين في العراق من متابعة الأخبار أولا بأول من خلال الشريط الإخباري والذي يضم آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية في العراق وخارجها بدون الحاجة إلى مغادرة تطبيق فايبر.

 
وأكد أغوا في المقابلة على سروره لهكذا نوع من الشراكات مع السومرية بالقول: "نحن مهتمون بسياسة السومرية وهي توفير الأخبار لجميع الفئات المجتمعية في العراق. كما نبحث عن مصدر موثوق بعيدا عن الاخبار المزيفة او الكاذبة التي لها انعكاسات خطيرة على المجتمع. اذا السومرية هي افضل خيار ويسعدنا العمل معا."

وتابع: "لدينا جمهور قوي جدا في العراق: 50% من العراقيين يستخدمون فايبر بشكل يومي ... ونسعى لزيادة هذا العدد." مضيفا ان "أكثر من 10 ملايين شخص يستخدمون خدمة الاستكشاف، إنها بداية رائعة."

وعمل مهندسو فايبر مع فريق السومرية التقني عن كثب خلال الأشهر الماضية من أجل إحياء الشراكة لدمج خدمات السومرية الإخبارية مع تطبيق فايبر في العراق. ويؤكد المسؤولون في فايبر ان هناك العديد من الخدمات الاخرى التي ستقدم الى مستخدمي التطبيق في العراق.

كشف السيد جمال أغوا عن مشاريع وخدمات أخرى اضافية للعراقيين، وقال: "نسعى لتوفير مزيد من الخدمات التي تهم المستخدمين عبر تطبيق فايبر. اطلقنا الان ميزة الاستكشاف التي تتيح تصفح الاخبار ولا حقا نسعى لتوفير الالعاب games على التطبيق. وسيكون التجار ايضا حاضرين في شاشة الاستكشاف، ربما الاطباء سيستخدمون هذه الشاشة للتواصل والتفاعل مع مرضاهم." وتابع:" في يوم من الأيام ، سيمكن توزيع بعض الخدمات الحكومية عبر تطبيق فايبر بالاضافة الى توفير خدمات الدفع."

وأشار أغوا أن الهدف من كل هذا هو تقديم المزيد من الخدمات اليومية للمستخدمين العراقيين.

وبالعودة الى الشريط الإخباري على صفحة 'استكشاف' في تطبيق فايبر فأنه يقدم المحتوى الإخباري والذي يتم تغذيته مباشرة من المنصة الإلكترونية لـ السومرية نيوز بشكل يومي وآني.

يسمح الشريط الإخباري بالتمرير اللانهائي ويمكن للمستخدم النقر فوق كل خبر ويتم توجيهه لقراءة المقالات الإخبارية بالكامل بدون مغادرة فايبر.
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