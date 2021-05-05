بالفيديو: تركيا تتوغل بعمق 25 كيلومترا داخل الاراضي العراقية وتخالف شروط الاتفاقية

بعمق يتجاوز الخمسة والعشرين كيلومترا، توغلت قوات الجيش التركي داخل الاراضي العراقية، بذريعة محاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني. لكن هذا التوغل عده كثيرون بالمخالف للاتفاقية بين بغداد وانقرة التي وقعت قبل عام 2003.
وما زاد استياء العديدين هو رفع العلم التركي بالمناطق الشمالية من البلاد، رافقه استعراض عسكري بحضور وزير الدفاع التركي بنفسه.
خرق واضح للسيادة العراقية من قبل الجارة التركية، هذا ما تحدث به خبراء بالشأن الامني، الذين وضعوا مجموعة من الحلول لإيقاف تلك الممارسات، منها الحرب الاقتصادية وإيقاف التعامل والتبادل التجاري بين البلدين.