بالفيديو: تركيا تتوغل بعمق 25 كيلومترا داخل الاراضي العراقية وتخالف شروط الاتفاقية

وما زاد استياء العديدين هو رفع العلم التركي بالمناطق الشمالية من البلاد، رافقه استعراض عسكري بحضور وزير الدفاع التركي بنفسه.خرق واضح للسيادة العراقية من قبل الجارة التركية، هذا ما تحدث به خبراء بالشأن الامني، الذين وضعوا مجموعة من الحلول لإيقاف تلك الممارسات، منها الحرب الاقتصادية وإيقاف التعامل والتبادل التجاري بين البلدين.