بالفيديو: تنديد دولي باعمال العنف والانتهاكات التي قامت بها القوات الإسرائيلية

اجتماع طارئ عقدته منظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 عضوا في مدينة جدة السعودية، لتقديم رد موحد من العالم الإسلامي على التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين والمواجهات العنيفة الأخيرة في القدس.وندد المجتمعون "بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية على المصلين والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الحرم".ووصفت المنظمة سلوك إسرائيل بأنه "استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي". ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد والضغط عليها لوقف الهجمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت "الموقف العربي الراسخ الداعم للدولة الفلسطينية ".من جانبها، أعربت إيطاليا عن قلقها إزاء "تصعيد الهجمات وأعمال العنف"، لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة وطالبت بوقفها على الفور. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها: "نناشد جميع الأطراف أن تتبنى على الفور إجراءات لوقف التصعيد وأن تقدم دليلا على مسؤوليتها.. إنها أولوية لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.".وأضافت: "يجب وقف العنف والاستفزاز والتحريض على الكراهية واحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة".وفي العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع العشرات أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجا على استخدام إسرائيل للعنف ضد الفلسطينيين، ملوحين بالأعلام الفلسطينية، هاتفين: "إسرائيل قاتلة الشعب الفلسطيني" و"هذه فلسطين وليست إسرائيل، كما حمل البعض صورا لفلسطينيين تم اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية.