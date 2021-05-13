بالفيديو: الكاظمي يستعد لإجراء تغيير وزاري في كابينته... أتوافق الكتل السياسية أم تعرقل؟

اخفاق واضح، وفشل باداء المهام الموكلة الى بعض الوزراء، هو ما شخصه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كابينته بعد عام على تسميتها، والذي تحدث عن تغيير وزاري مرتقب. ويتوقع مراقبون ان يشمل وزارات اقتصادية وامنية.الكابينة الوزارية الحالية لم تخل من لمسات المحاصصة السياسية، وهذه الاخيرة ذاتها من سيعرقل خطوة التغيير الوزاري الذي يرغب به رئيس الوزراء، خاصة وان عمر الحكومة لم يبق له سوى اشهر معدودة.