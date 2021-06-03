بالفيديو: مجلس الامني الدولي يرسل فريقاً "قوياً" لمراقبة الانتخابات

تعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بفريق أممي وصفه قرار مجلس الامن الدولي بالقوي، لمراقبة الانتخابات المبكرة، لاقى ترحيبا من قبل بعض الكتل السياسية التي تؤكد انه سيزيد من رصانة العملية الانتخابية المقبلة.مختصون في الشأن القانوني، قللوا من امكانية دور الفريق الاممي هذا، الذين اكدوا بانه لن يتعدى المراقبة فقط.. خاصة وان القرار الدولي صدر بذلك بناءً على طلب الحكومة العراقية، ولم يفوضه بالاشراف على الانتخابات.