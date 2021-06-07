الديمقراطي الكردستاني يدعو بغداد لدعم البيشمركة لاخراج حزب العمال من العراق

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، ان "إنهاء الخروقات الحاصلة وحالة الفوضى على الحدود العراقية التركية نتيجة للصراعات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يستوجب المضي بعدة خطوات مهمة اولها تنسيق الجهود بين القوى الكردستانية وتوحيد المواقف في الية التعامل مع تلك التحديات"، مبينا ان "الامر الثاني يكون من خلال التنسيق بين حكومتي بغداد واربيل لانهاء هذا الصراع على الأرض العراقية".واضاف باجلان، ان "الحكومة الاتحادية عليها تجهيز ودعم قوات البيشمركة الكردية بغية اخراج حزب العمال من الأراضي العراقية و الأماكن المتواجدين فيها باقليم كردستان، اضافة الى قيام الحكومة الاتحادية بمهامها الدستورية سواء بتدويل قضية الاعتداءات التركية او استدعاء السفير التركي لانهاء تلك التدخلات"، لافتا الى ان "وجود حزب العمال يعطي المبرر للتدخلات التركية بالتالي فان اسقاط تلك الحجج يكون من خلال طرد حزب العمال من الأراضي العراقية، اضافة الى وجود الاتفاقية السابقة بين النظام السابق وتركيا في عام 1983، والتي لم يتم الغاؤها او اعادة النظر بها من الحكومات المتلاحقة بعد عام 2003".واكد ان "العراق للأسف الشديد يعيش اليوم حالة من اللا سيادة، حيث نشاهد ايران تقصف متى ساءت ونفس الحال من الجانب التركي اضافة الى وجود منظمة حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، بالتالي فان معالجة كل هذه الامور بحاجة الى خطوات من الحكومة الاتحادية كونها المعنية دستوريا في المعالجات الامنية وحماية الحدود وسيادة العراق وفقا للمادة 110 من الدستور".