بالفيديو: غرامات مالية من المرور تصل الى 50 الف دينار... والسبب؟

كثيرة هي الظواهر السلبية التي تجتاح البلاد مؤخرا، حيث برزت ظاهرة وصفها مواطنون بأنها تسئ للمجتمع بشكل كامل. يدور الحديث هنا عن بعض الأشخاص الذين يدونون عبارات خادشة للحياء واخرى تحمل بين سطورها ايحاءات غير لائقة على زجاج مركباتهم. ليطالب عامة الناس من الجهات المختصة بمحاسبة هؤلاء الذين وصفوا بأنهم لا يتمتعون بحسن الاخلاق.غرامات مالية تصل لخمسين الف دينار تفرض من قبل مديرية المرور ضد كل من يقوم بتدوين هذه العبارات على مركبته. وهذه الغرامات تفرض ايضا على اصحاب التكاتك الذين يقومون بتزيين عجلاتهم بعبارات ورسومات تغضب فئات كبيرة من المجتمع.